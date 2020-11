Allerta Meteo, week end di forte maltempo in Calabria e Sicilia: calo delle temperature e piogge alluvionali sulla fascia jonica

20 Novembre 2020 14:36

Allerta Meteo, mappe spaventose per Calabria e Sicilia nel week end: piogge alluvionali sulla fascia jonica

Allerta Meteo – Sarà un fine settimana di forte maltempo all’estremo Sud ed in particolare in Calabria e Sicilia. Dalla prossima notte, per domani e per tutto il Weekend, fino a gran parte di lunedì su alcune aree siciliane, la Calabria jonica soprattutto e poi via via anche la Sicilia orientale, risulteranno tra le aree più esposte al maltempo. Per la giornata di domani, maltempo ancora intenso insisterà sul Crotonese, rovesci diffusi anche sul resto del Centro/Nord Calabria, ancora scarsi fenomeni sulla Sicilia. Quindi queste aree saranno caratterizzate da un pesante maltempo, con accumuli che localmente potrebbe raggiungere anche i 100/150/200 mm. Particolarmente colpiti il Crotonese, il Nordest e Sud Catanzarese, Aspromonte, i settori ionici del Reggino e anche il Catanese, con 100/150 mm diffusi su queste aree.

