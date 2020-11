Acr Messina, partitella in famiglia in attesa del ritorno in campo: la sgambata finisce 2-2

29 Novembre 2020 20:57

Sgambata in famiglia per l’Acr Messina in attesa del ritorno in campo: la partitella è finita 2-2

Come programmato, oggi, allo stadio di S.Teresa di Riva, il Messina ha svolto una partitella in famiglia a completezza del percorso settimanale di allenamento. Sotto gli occhi attenti di mister Novelli sono scesi in campo gli undici con le casacche gialle e gli undici con le casacche rosse. Prima frazione molto combattuta con le squadre a fronteggiarsi con continui e rapidi capovolgimenti di fronte. Si susseguono le azioni da rete ben costruite mancanti spesso del colpo del Ko. Almeno in un paio di occasioni è Addessi a cercare la via della porta ma senza fortuna. Di seguito il tabellino della sfida terminata 2-2.

Gialli: Lai, Mazzone, Giofrè, Bellopede, Lomasto, Cristiani, Aliperta, Vacca, Addessi (1′ st Monteleone), Cretella, Manfrellotti.

Rossi: Manno, Izzo, Sabatino, Boskovic, Cascione, Lavrendi (35′ pt Zaine), Crisci, Saindou, Garofalo, Bollino, Foggia.

Marcatori: 15′ pt Lomasto (G), 42′ pt Foggia (R), 5′ Aliperta (G), 10′ Boskovic (R)