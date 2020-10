X Factor 2020 – Chi è Vergo? Il cantante di Palermo che ipnotizza fra movimenti sinuosi e autotune [VIDEO]

29 Ottobre 2020 18:33

X Factor 2020, scopriamo chi è Vergo: il cantante di Palermo che ha conquistato un posto nella squadra di Mika fra autotune e movimenti sinuosi

X Factor 2020, chi è Vergo? – Selezioni ultimate, ‘Bootcamp’ conclusi, ‘Last Call’ alla quale solo in 3 hanno potuto ‘rispondere’. X Factor 2020 entra nel vivo con la prima puntata dei Live che andrà in onda questa sera su Sky Uno. Ogni giudice avrà a disposizione una squadra composta da 3 talenti scelti secondo il proprio gusto musicale e le performance offerte durante i casting. Nella sua squadra, Mika ha scelto 3 ragazzi provenienti dal Sud Italia, fra i quali non può passare inosservato Giuseppe Piscitiello, in arte Vergo. Il cantante 29enne proviene da Palermo, città nella quale ha frequentato un corso di musica elettronica presso il Conservatorio, ma successivamente per inseguire il sogno di diventare un artista si è trasferito a Milano: di giorno fa il portinaio, di notte il producer.

X Factor 2020, chi è Vergo? – All’apparenza molto timido, nonostante il look curato nei minimi dettagli, appena parte la base Vergo si trasforma in un vero e proprio showman. I suoi movimenti sinuosi hanno ipnotizzato Mika, colpito favorevolmente anche dalla sua forte vene pop. Il giudice è rimasto invece meno convinto dell’uso che il ragazzo fa dell’autotune: l’inedito ‘Bomba‘, il mashup ‘Ora che fai?/Cabriolet‘ (Salmo) e la cover di ‘Senza fare sul serio‘ di Malika Ayane sono state cantate interamente con l’autotune, tanto che Mika dopo l’ultima esibizione ha voluto sentire un pezzo a cappella prima di premiare il ragazzo e portarlo ai Live. Fra le prime esperienze della giovane carriera di Vergo è presente la vittoria al Tour Music Fest nel 2016 che gli ha permesso di ottenere un singolo masterizzato negli Abbey Road Studios di Londra e distribuito dalla Sony Music Italy. Tre anni più tardi il debutto del suo primo EP ‘Tra 7‘.