Volley Reghion, battuta la Desi Shipping Palmi 4-0: il racconto del match

24 Ottobre 2020 14:39

La Volley Reghion batte Desi Shipping Palmi in amichevole: 4-0 il risultato

Nella sua seconda uscita ufficiale, la Volley Reghion supera la Desi Shipping Palmi con un sonoro 4-0. Non è tanto il risultato della partita di Palmi ad entusiasmare, visto che la sfida era contro una squadra di una categoria inferiore, sebbene abbia dimostrato sul campo importanti qualità tecniche ed organizzative e con grinta abbia dato filo da torcere alle reggine. Ma ciò che fa ben sperare Mister Monopoli è la buona prova a livello tattico ed atletico e la compattezza di un gruppo sempre più unito, nonostante lo slittamento dell’inizio del campionato comunicato dalla Fipav (le prime due giornate sono rinviate a data da destinarsi e la terza giornata è prevista nel weekend del 21 e 22 novembre) e, soprattutto, un’indisponibilità del Palacalafiore per gli allenamenti che ha creato qualche difficoltà tecnica e qualche inquietudine mentale superate con valori sportivi ed umani. Ma quanto visto a Palmi non è l’unica nota lieta per la società del Patron Rappoccio. Infatti, proprio in queste ore si potrebbe sbloccare la suddetta indisponibilità dell’impianto di Pentimele, in modo tale che le bianco blu possano allenarsi al meglio, senza stress e in piena serenità, minata da orari difficoltosi e un campo fisso. Insomma, la Volley Reghion torna da Palmi con il sorriso. Un sorriso che potrà diventare più luminoso appena rientrerà nella propria casa.