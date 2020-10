Pallottoliere Ajax, è un evento storico: i Lancieri vincono 0-13 in campionato!

24 Ottobre 2020 19:24

L’Ajax si diverte questo pomeriggio in Eredivisie e umilia letteralmente il Venlo in casa propria: risultato storico, finisce 0-13!

Amichevole contro una rappresentativa dilettante? Partitella del giovedì? Fifa o Pes? Niente di tutto questo. E’ tutto vero, è tutto reale. E’ campionato. L’Ajax ha giocato questo pomeriggio in Eredivisie in casa del Venlo. Risultato finale? 0-13!

Un match praticamente terminato prima di iniziare. Anzi, 13 minuti effettivamente passano, ma poi i locali giocano col portiere volante… Sensazioni? No, è che non si spiega altrimenti un punteggio del genere… La gara si sblocca al 13′ con Ekkelenkamp, prima che Traore (due volte) e Tadic facciano 0-4 all’intervallo. Pietra tombale sul match l’espulsione di Kum, che lascia gli avversari in dieci e la possibilità per i Lancieri di divertirsi. Altri 9 gol arrivano tra il 54′ e l’87’, con Traore ancora protagonista. Per lui, in totale, saranno 5 reti. Ma c’è anche gloria per Huntelaar, Antony, Blind e Martinez .