Unieuro Reggio Calabria, dove la salute dei clienti è al primo posto: si può fare shopping in relax e totale sicurezza grazie a un protocollo anti-Covid ultra accurato. FOTO e DETTAGLI

24 Ottobre 2020 16:29

Reggio Calabria, prevenzione e sicurezza sono la parola d’ordine da Unieuro: così la salute dei clienti viene tutelata

Sentirsi al sicuro e continuare a vivere le proprie abitudini nella normalità anche quando si entra in uno store. E’ proprio il rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19 emanati dal Governo uno degli impegni assunti dalle attività commerciali per garantire la tutela della salute dei clienti. E in tutto questo Unieuro ha dimostrato di essere una garanzia. L’azienda italiana, che opera in tutto il territorio nazionale come catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici, ha infatti sin dal primo momento posto l’aspetto della sicurezza alla base del proprio servizio. La prima società per numero di negozi (sono oltre 500 in tutta Italia), ha un famoso punto vendita anche nella città di Reggio Calabria. Da ormai tanti anni il negozio situato sul Viale Laboccetta, ad un paio di chilometri dal centro storico, è un punto di riferimento per gli abitanti reggini. Non solo per la qualità dei prodotti di cui dispone, ma anche e soprattutto per l’accurata attenzione che il personale dedica alla clientela per soddisfarne i suoi bisogni e desideri.

Per rendere ottimale l’esperienza dei customers, Unieuro ha speso grandi energie sulla questione di prevenzione e gestione degli ambienti indoor, in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. A tal fine l’azienda garantisce la sanificazione completa, cadenzata e certificata dei locali che accolgono il pubblico, mentre il personale igienizza più volte al giorno le superfici (compreso zona casse) e si occupa della pulizia dei filtri condizionatori. Non da poco la cura dei servizi igienici dotati di asciugamani elettrico e lampada UV. Insomma, non viene trascurato alcun dettaglio, per rendere il momento di shopping dei propri clienti il più rilassante possibile. Inoltre, oltre all’aereazione quotidiana dei locali, misure straordinarie sono studiate dalla direzione per i weekend, quando solitamente lo store è maggiormente affollato. Le entrate saranno gestiste da una hostess che accompagnerà direttamente i clienti fino al reparto interessato, per evitare che per i vari corridoi si creino assembramenti. Tutto perfettamente organizzato e gestito alla perfezione perché per Unieuro la salute della propria clientela è al primo posto.