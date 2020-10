Tragedia a Novara, l’auto finisce contro i cinghiali: morti due calciatori [NOMI e DETTAGLI]

1 Ottobre 2020 14:22

Due calciatori sono morti durante un tragico incidente avvenuto questa notte a Novara: fatale lo scontro con dei cinghiali

Una tragedia si è consumata nella notte, a Novara. A perdere la vita dopo un incidente sono stati due calciatori: il 39enne Simonluca Agazzone e il 32enne Matteo Ravetto. L’impatto è avvenuto al Km 139, in direzione Gravellona Toce, a risultare fatale lo scontro con due cinghiali che hanno portato il mezzo fuori strada. L’immediato intervento del 118 non è purtroppo servito a nulla. Le due vittime viaggiavano insieme ad un terzo uomo, finito all’ospedale in codice giallo.

Simonluca Agazzone ha un passato da calciatore con le maglie di Monza, Spezia, Carrarese, Novara e Legnano e nel 2000 aveva esordito nel calcio professionisti con il Milan, in cui era calcisticamente cresciuto. Ravetto si era invece diviso tra Serie C e Serie D. In alto alcune immagini delle due vittime.