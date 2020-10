Tennistavolo, Top Spin Messina Fontalba: sabato la sfida di Supercoppa contro Carrara

29 Ottobre 2020 15:59

Tennistavolo, Top Spin Messina Fontalba sfida sabato in Supercoppa l’Apuania Carrara

Si giocherà il 31 ottobre, dalle ore 12, al Palazzetto dello Sport “Aldo De Santis” di Terni, per il primo trofeo stagionale nel tennistavolo maschile. La formula di gioco sarà la Swaythling (9 singolari), da disputarsi su due tavoli con partite accoppiate.

Scatta da Terni la stagione della Top Spin Messina Fontalba. Sabato 31 ottobre la formazione del presidente Giorgio Quartuccio sfiderà l’Apuania Carrara per la Supercoppa Italiana 2020 maschile di tennistavolo. Si giocherà, dalle ore 12, al Palazzetto dello Sport “Aldo De Santis”. La Top Spin è detentrice del trofeo, conquistato un anno fa superando a Villa Dante il Cral Comune di Roma. Data l’interruzione dello scorso campionato di serie A1 a causa del Covid-19, quando Monteiro e compagni erano al comando della classifica, le due squadre si ritroveranno di fronte in quanto finaliste dell’ultima edizione della Coppa Italia, vinta dalla Top Spin imponendosi per 3-2 sui toscani. La formula di gioco adottata per la Supercoppa sarà la Swaythling (9 singolari), da disputarsi su due tavoli con partite accoppiate. L’incontro terminerà al raggiungimento di cinque punti da parte di una delle due squadre. Prevista la diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della FITeT.

La Top Spin Messina Fontalba, guidata dal tecnico Wang Hong Liang, schiererà il portoghese Joäo Monteiro, il francese Andrea Landrieu, Jordy Piccolin e Marco Rech Daldosso. L’analisi, a due giorni dalla gara, del presidente Giorgio Quartuccio: “Tutti noi non vediamo l’ora di ricominciare. Questa Supercoppa è l’occasione per riprendere, con la speranza che poi anche il campionato possa ripartire nel migliore dei modi. Aspettiamo da tanto, troppo tempo, di ritornare sui campi, sia i ragazzi che noi come società. Ormai siamo vicini a questa importante partita, alla quale credo che la squadra arrivi abbastanza bene. Piccolin e Rech Daldosso hanno fatto un ottimo Top 12 la settimana scorsa a Bolzano, giungendo rispettivamente in finale e semifinale. Monteiro, in Portogallo, ha ripreso a pieno ritmo dopo l’operazione al ginocchio e Landrieu ha svolto gli allenamenti al centro Insep, dove si allenano i più grossi giocatori francesi”.

Di fronte ci sarà una rivale che si è rafforzata con tre innesti molto importanti. L’Apuania Carrara del tecnico Claudio Volpi potrà contare sullo sloveno Bojan Tokic e sui neoacquisti, il russo Aleksander Shibaev, Mihai Bobocica e Leonardo Mutti. “L’Apuania Carrara – commenta il presidente Quartuccio – ha inserito tre giocatori fortissimi e si propone come la squadra da battere in questa stagione. Ha aggiunto nel proprio roster il russo Shibaev, dal ranking mondiale altissimo soltanto un paio di anni fa, Bobocica, probabilmente il più forte giocatore italiano degli ultimi anni e Leonardo Mutti, stabilmente nei primi posti della classifica italiana, oltre a confermare Tokic, un giocatore forte e esperto. Sarà una partita complicatissima, con una formula diversa rispetto all’anno scorso. Noi non partiamo battuti e daremo il massimo per rendere la vita dura a Carrara, nutrendo le nostre speranze di vittoria. Abbiamo una squadra molto ben amalgamata, basti pensare che Landrieu quest’estate ha trascorso un periodo a Messina per conoscere un po’ tutti. Ciò dimostra che abbiamo creato un clima meraviglioso, com’è nostro costume. Questo può essere un fattore determinante per la sfida di sabato, anche se il valore di Carrara è altissimo”.