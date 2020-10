Stromboli, 44enne arrestato per droga: aveva in casa 5 piante di marijuana e 175 grammi della stessa sostanza

30 Settembre 2020 16:31

Stromboli. Durante un servizio di controllo del territorio i Carabinieri hanno fermato il 44enne S.S., già noto alle forze dell’ordine, risultato poi in possesso di 5 piante di cannabis e 175 grammi della stessa sostanza

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato a Stromboli, in flagranza di reato, il 44enne S.S., già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Stromboli, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo mentre camminava lungo una via dell’Isola, effettuavano una perquisizione personale che consentiva di rinvenire indosso al 44enne una dose di marijuana.

La perquisizione, pertanto, è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo dove sono state rinvenute 4 buste contenenti complessivamente 175 grammi di marijuana, occultati nella camera da letto e 5 piante di cannabis indica in fase di essiccazione ritrovate all’interno di un magazzino, adiacente al domicilio ed in uso al 44enne, dove i Carabinieri hanno scoperto una serra approntata artigianalmente, allestita con un impianto di illuminazione e ventilazione.

Sulla base di tali rinvenimenti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, è stata inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche per le analisi di rito.