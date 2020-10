Sicilia, pescherecci sequestrati dalla Libia: “Presentata interrogazione al Senato ma è troppo impegnato per rispondermi”

30 Settembre 2020 17:17

Sicilia, pescherecci sequestrati dalla Libia. La vicepresidente di Forza Italia al Senato: “C’è stato già l’enorme danno economico, stracciati 60mila euro; adesso portiamoli a riabbracciare le loro famiglie”

“Da un mese 18 marinai di Mazara del Vallo sono ancora sequestrati in Libia per volere di Haftar: faccio un appello al Governo affinché li riporti a casa.” Lo ha detto Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia, nel corso della trasmissione tv Coffee Break.

“Sono in contatto costante con le loro famiglie, è una situazione che ha dell’inverosimile – ha proseguito Giammanco –. Il Ministro Di Maio sembra sordo di fronte alla questione, ho presentato un’interrogazione al Senato ma evidentemente è troppo impegnato per rispondermi. Non c’è tempo da perdere. C’è stato già l’enorme danno economico, i pescherecci funzionano come delle vere e proprie aziende, a causa del sequestro sono stati stracciati 60mila euro che per questi lavoratori sono la vita, adesso portiamoli a riabbracciare le loro famiglie”, ha concluso la senatrice forzista.