Serie A – Crotone rimontato e travolto dal Cagliari: difesa bucata 4 volte, rimandato l’appuntamento con i 3 punti

25 Ottobre 2020 14:38

Sei gol, tanto spettacolo ed emozioni a raffica nel lunch match della 5ª Giornata di Serie A in Cagliari-Crotone: tre punti importanti per i sardi, calabresi sul fondo della classifica

Cagliari-Crotone, il racconto del match – Lunch match divertente e spettacolare quello della 5ª giornata di Serie A fra Cagliari e Crotone. Scorpacciata di gol, ben 6, fra le due squadre desiderose di ottenere punti preziosi per staccarsi dalle zone calde della classifica. Parte forte il Crotone, subito in gol al 21’ con il gioiellino Messias. Lykogiannis e Simeone rispondono per il Cagliari in un quarto d’ora, ribaltando la gara. Crotone che incassa il doppio colpo, ma torna subito in attacco e pareggia in conti con Molina al 43’. Due minuti dopo, Sottil permette nuovamente ai ragazzi di Di Francesco di portarsi in vantaggio. Nel secondo tempo i calabresi restano in 10 a causa del doppio giallo rimediato da Cigarini. All’85’ Joao Pedro firma il 4-2 e chiude la gara. Il Cagliari si rilancia al centro della classifica con 7 punti, il Crotone scivola sul fondo con appena 1 punto guadagnato in 5 gare.