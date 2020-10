Serie B, Coronavirus: cinque calciatori dell’Ascoli e due componenti dello staff positivi al tampone

28 Ottobre 2020 15:36

Nuovi casi di positività in serie cadetta dopo quelli che hanno interessato la Reggiana

Dopo la Reggiana, altri casi di Coronavirus interessano la Serie B. Questa volta sono risultati positivi ai controlli ben 7 tesserati dell’Ascoli, di cui ben 5 calciatori. Allarme dunque per la partita di sabato, in programma alle ore 16.00 contro il Pordenone. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi naso-faringei di cinque calciatori e due componenti dello staff. I tesserati sono in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni come da protocollo medico sanitario”.