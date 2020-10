Serie B, altro appello del presidente Balata: “Servono aiuti dalle istituzioni, sennò il sistema esplode”

29 Ottobre 2020 21:19

Altro appello lanciato dal presidente della Lega Serie B Mauro Balata per evitare che la cadetteria possa subire ricadute economiche

“Il tema dell’innovazione, della crescita, del miglioramento del sistema deve anche passare da un salto di qualità da livello di mentalità. Bisogna ragionare insieme e cercare di trovare soluzioni che migliorino tutto il sistema calcistico”. Lo ha detto Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B, durante il convegno “SportLab, il futuro dell’industria dello sport” promosso da “Stadio” e “Tuttosport” in occasione dei 75 anni delle due testate. “Soluzioni – ha evidenziato ancora Balata – che si basino sulle “dinamiche di crescita delle due leghe maggiori, come è avvenuto in tutta Europa. Ci sono dei modelli che vanno esaminati che forse consentirebbero ad entrambe le leghe di crescere e magari avere maggiore credibilità sul mercato”.

“Il nostro impegno nei mesi scorsi è stato premiato, perché siamo andati avanti in condizioni difficili, abbiamo fatto ripartire la nave mantenendo la stessa rotta, senza perdere una partita e senza modificare le coordinate – ha proseguito Balata -. Ora siamo entrati in una fase in cui gli effetti della crisi sono ancora più profondi e devastanti e abbiamo bisogno di un aiuto dall’esterno”. “Siamo una piccola economia che ha bisogno di aiuto delle istituzioni affinché il sistema non esploda – ha detto ancora Balata – Non vogliamo sempre trovarci in una situazione di conflitto, polemica, ma bisogna ragionare su due elementi: che il sistema calcio è un sistema economico e sociale strategico, un biglietto da visita per l’Italia da mostrare all’estero, ma anche che questa economia sostiene tante famiglie, tanta gente che vive intorno al calcio”.

“Moralità e credibilità sono due elementi che sicuramente valorizzano il prodotto, sia dal punto di vista economico che di immagine della società. So che il presidente della Lega di A sa che alcune riforme dobbiamo farle insieme. Oggi dobbiamo volare un pochino più in alto perché sono assolutamente convinto che migliorare il campionato di Serie B renderebbe migliore anche quello di Serie A” ha concluso poi Balata.