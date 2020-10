Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 6ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

30 Ottobre 2020 13:57

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 6ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, diretta partite Sky o Dazn? – 6ª giornata del massimo campionato italiano in programma nel weekend. Dopo la tre giorni europea che ha coinvolto le 7 squadre italiane impegnate fra Champions ed Europa League, il fine settimana regala altre interessanti sfide per tutti gli appassionati di calcio. Al sabato apre il Crotone, che ospita allo Scida l’Atalanta. Seguono Inter-Parma e Bologna-Cagliari. “Antipasto” domenicale è il match tra Udinese e Milan, la Juve va in casa dello Spezia e la Lazio a Torino. Alle 18 match interni per Napoli e Roma, il posticipo serale è il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa.

Dove seguire le partite della 6ª giornata di Serie A su SKY o DAZN:

SABATO 31 OTTOBRE

Ore 15:00

Crotone-Atalanta (SKY)

Ore 18:00

Inter-Parma (SKY)

Ore 20:45

Bologna-Cagliari (DAZN)

DOMENICA 1 NOVEMBRE

Ore 12:30

Udinese-Milan (DAZN)

Ore 15:00

Spezia-Juventus (SKY)

Torino-Lazio (DAZN)

Ore 18:00

Napoli-Sassuolo (SKY)

Roma-Fiorentina (SKY)

Ore 20:45

Sampdoria-Genoa (SKY)