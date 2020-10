Serie A, l’Inter frenata all’Olimpico dalla bestia nera Milinkovic: la Lazio strappa l’1-1 [FOTO]

4 Ottobre 2020 17:00

Serie A, Lazio-Inter finisce in parità: una partita molto nervosa ed equilibrata termina 1-1 con le reti di Lautaro e Milinkovic

Non si va oltre il pareggio 1-1 nel big match della 2ª giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico è andata in scena una gara molto equilibrata, condizionata anche da due espulsioni che ne hanno cambiato continuamente i ritmi e l’andamento. Inter in vantaggio già dal primo tempo, in cui inizialmente sembrava stesse soffrendo il pressing biancoceleste. Col passare dei però minuti è uscita fuori la qualità dei singoli nerazzurri: fantastico il gol di Lautaro Martinez alla mezzora, che sfrutta un rimpallo in area e con rapidità di esecuzione batte di sinistro Strakosha. Abbastanza sfortunata la squadra di Inzaghi, costretta a tre cambi per infortuni muscolari (Radu, Marusic e Bastos) soltanto nei primi 45 minuti di gioco.

Nella ripresa gli ospiti provano a blindare subito il risultato, invece ci pensa Milinkovic-Savic (terzo gol in carriera contro l’Inter) con un super colpo di testa a rimettere tutto in parità nel momento più difficile della squadra capitolina. La contesa si accende intorno alla metà della ripresa, quando una scaramuccia tra Immobile e Vidal porta all’esplulsione per gesto di reazione del capocannoniere italiano. Gli uomini di Conte ci provano nel finale, ma sbatte clamorosamente sul palo l’ultima occasione propiziata da Brozovic. E’ dunque 1-1 al triplice fischio per un risultato che probabilmente può accontentare entrambe le squadre per quanto visto in campo.

Lazio Inter 1-1: risultato e tabellino

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (Bastos 15′, Parolo 46′); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Escalante 80′), Luis Alberto (Akpa Akpro 80′), Marusic (Fares 35′); Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar (D’Ambrosio 79′), De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal (Brozivic 73′), Gagliardini (Sensi 67′), Perisic (Young 67′); Lukaku, Lautaro Martinez (Alexis Sanchez 79′). All.: Conte

Marcatori: Lautaro 30′ (I), Milinkovic 51′ (L)

Ammoniti: Fares 37′, Lazzari 79′, Patric 86′ (L); Lukaku 41′, Vidal 70′, Young 77′, Barella 93′ (I)

Espulsi: Immobile 70′, Sensi 86′ (L)