Serie B, Cosenza imbattuto dopo 5 giornate: ferma le big, blinda la difesa e Falcone si conferma para rigori

25 Ottobre 2020 21:12

Prosegue l’imbattibilità del Cosenza dopo 5 giornate di Serie B: la formazione calabrese si conferma una squadra solida in difesa e ostica anche per le big, Wladimiro Falcone si conferma para rigori nei momenti clou

Poco lontano dai riflettori puntati sul progetto Reggina, piazza caldissima del campionato cadetto che studia per ritornare a giocarsi le emozioni della Serie A, c’è un’altra squadra calabrese che si sta ritagliand il suo spazio nella Serie B 2020-2021. Stiamo parlando del Cosenza che dopo 5 partite di Serie B si ritrova ancora imbattuto. Non proprio 5 incontri semplici quelli affrontati dai calabresi che hanno tenuto testa a squadre appena retrocesse dalla Serie A come Spal e Lecce, al Cittadella virtualmente capolista e soprattutto alla Reggina nel derby calabrese. Il merito è della forza del gruppo: come in natura, quando i ‘Lupi’ fanno branco riescono anche a sopperire alle difficoltà dei singoli.

A fronte di un attacco che ha segnato solo 3 gol, seppur pesanti, i ragazzi di Occhiuzzi vantano una delle miglior difese del torneo con appena 3 gol subiti. Il merito è anche di Wladimiro Falcone, portiere in prestito dalla Sampdoria, che dagli 11 metri è riuscito a neutralizzare due rigori di due bomber navigati del calibro di Denis e Coda. Grazie a queste armi, il Cosenza è riuscito fin qui a ritagliarsi uno spazio importante nel campionato cadetto, puntando a mantenere la categoria e poi chissà, magari puntare anche a qualcosa in più…