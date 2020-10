Risultati Serie C Girone C, 7ª giornata – Pari fra Vibonese e Viterbese, tris Paganese: la classifica

25 Ottobre 2020 22:35

Risultati Serie C Girone C – Il campionato di Serie C Girone C è giunto alla 7ª giornata. Settimana con tanti dubbi quella appena trascorsa, con il Palermo che a causa della positività di molti calciatori mercoledì pomeriggio è stato fermato prima della partita contro la Turris. Discorso al momento messo alle spalle, ci si prepara ai nuovi appuntamenti. L’anticipo del sabato, Virtus Francavilla-Potenza, si conclude sul 2-1, mentre quasi il resto delle partite si gioca di domenica. Chiude il turno il posticipo del lunedì Catania-Bari (ore 20.00). Di seguito i risultati delle partite e la classifica aggiornata.

Sabato 24 ottobre 2020

ORE 20.45

Virtus Francavilla-Potenza 2-1

Domenica 25 ottobre 2020

ORE 15.00

Cavese-Monopoli 0-1

ORE 17.30

Avellino-Casertana 3-1

Catanzaro-Palermo (posticipata)

Ternana-Foggia 2-0

ORE 18.30

Teramo-Juve Stabia 1-0

ORE 20.30

Turris-Paganese 0-3

Vibonese-Viterbese 2-2

Lunedì 26 ottobre 2o20

ORE 20.00

Bari-Catania

SERIE C GIRONE C: LA CLASSIFICA