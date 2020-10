Risultati Europa League – Roma stoppata in casa, Napoli corsaro in Spagna: il programma della serata

29 Ottobre 2020 23:13

Risultati Europa League – Il programma completo della seconda competizione europea: Roma stoppata in casa, Napoli corsaro

Risultati Europa League – Dopo le due sere di Champions, è appena terminata anche la terza notte europea con la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Tre le italiane impegnate. Alla vittoria del Milan nel tardo pomeriggio (3-0 allo Sparta Praga) è seguito il colpaccio del Napoli e il pari interno della Roma. Gli azzurri di Gattuso hanno avuto la meglio della Real Sociedad, in Spagna, grazie ad una rete ad inizio ripresa di Politano. Con questo successo i partenopei hanno rimediato al tonfo in casa della scorsa settimana. Non sono andati oltre lo 0-0, invece, i ragazzi di Fonseca contro il CSKA Sofia. Di seguito il programma di oggi con tutti i finali e le classifiche aggiornate.

GRUPPO A

Cluj-Young Boys 1-1

Roma-Cska Sofia 0-0

CLASSIFICA

Cluj 4

Roma 4

Young Boys 1

Cska Sofia 1

GRUPPO B

Arsenal Dundalk 3-0

Molde Rapid Vienna 1-0

CLASSIFICA

Molde 6

Arsenal 6

Dundalk 0

Rapid Vienna 0

GRUPPO C

Nizza Hapoel Beer-Sheva 1-0

Slavia Praga Bayer Leverkusen 1-0

CLASSIFICA

Bayer Leverkusen 3

Hapoel Beer-Sheva 3

Slavia Praga 3

Nizza 3

GRUPPO D

Benfica Standard Liegi 3-0

Rangers Lech Poznan 1-0

CLASSIFICA

Benfica 6

Rangers 6

Lech Poznan 0

Standard Liegi 0

GRUPPO E

Granada Paok 0-0

Omonoia Psv 1-2

CLASSIFICA

Granada 4

Psv 3

Omonoia 1

Paok 2

GRUPPO F

Az Alkmaar Rijeka 4-1

Real Sociedad Napoli 0-1

CLASSIFICA

Az Alkmaar 6

Real Sociedad 3

Napoli 3

Rijeka 0

GRUPPO G

Aek Leicester 1-2

Zorya Braga 1-2

CLASSIFICA

Leicester 6

Braga 6

Zorya 0

Aek 0

GRUPPO H

Lille Celtic 2-2

Milan Sparta Praga 3-0

CLASSIFICA

Milan 6

Lille 4

Celtic 1

Sparta Praga 0

GRUPPO I

Qarabag Villarreal 1-3

Sivasspor Maccabi Tel Aviv 1-2

CLASSIFICA

Villarreal 6

Maccabi Tel Aviv 6

Qarabag 0

Sivasspor 0

GRUPPO J

Anversa Tottenham 1-0

Lask Ludogorets 4-3

CLASSIFICA

Anversa 6

Tottenham 3

Lask 3

Ludogorets 0

GRUPPO K

Cska Mosca Dinamo Zagabria 0-0

Feyenoord Wolfsberger 1-4

CLASSIFICA

Wolsfberger 4

Cska Mosca 2

Dinamo Zagabria 2

Feyenoord 1

GRUPPO L

Gent Hoffenheim 1-4

Stella Rossa Slovan Liberec 5-1

CLASSIFICA

Hoffenheim 6

Slovan Liberec 3

Stella Rossa 3

Gent 0