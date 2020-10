Rinnovo Donnarumma, Mino Raiola avvistato a Milano: inizia la trattativa con il Milan?

29 Ottobre 2020 16:35

Rinnovo Donnarumma, Mino Raiola sbarca a Milano: nei prossimi giorni attesi importanti contatti con il Milan per definire i termini contrattuali

Rinnovo Donnarumma, Raiola avvistato a Milano – Quando Mino Raiola si muove non lo fa mai per caso. È per questo che la notizia dello sbarco del famosoa gente sportivo a Milano ha acceso le speranze dei tifosi del Milan. In ballo ovviamente la questione legata al rinnovo di Gigio Donnarumma, attualmente in scadenza di contratto la prossima estate e pronto ad accordarsi per un trasferimento a parametro zero già da gennaio. Il calciatore è disposto a restare, il club vuole giocarsi ogni carta possibile per trattenere il suo giovane talento e soprattutto non perderlo a zero. La palla passa adesso a Raiola che, complici le difficoltà economiche dei club interessati dovute al lockdown, avrebbe interesse a far rinnovare Donnarumma con i rossoneri. Ovviamente al rialzo.