Ricorso Juventus-Napoli, le possibili date: si dovrà aspettare la seconda metà di novembre

30 Ottobre 2020 12:15

Ricorso Juventus-Napoli, le possibili date – Dopo le polemiche di inizio ottobre relative alle vicende di Juventus-Napoli, la situazione sembra essere finita fuori dai radar dei media. Il calo di attenzione, se così possiamo definirlo, è unicamente dovuto alle tempistiche (solo martedì scorso) con le quali il Napoli ha deciso di presentare ricorso alla FIGC contro la decisione di assegnare il 3-0 a tavolino in favore della Juventus e il -1 in classifica ai partenopei, ricordiamo, fermati dall’Asl locale prima della partenza alla volta di Torino dopo due casi di positività in rosa. Secondo le anticipazioni di ‘Repubblica’, la data del giudizio d’appello è prevista per metà novembre, tra l’11 e il 18. L’avvocato Grassano chiede che al Napoli venga revocato il punto di penalizzazione e che la gara Juventus-Napoli venga rinviata.