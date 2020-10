Reggio Calabria, la piazza della Chiesa di San Pietro al buio da diversi anni: “enormi buche e mancata illuminazione rappresentano un pericolo” [FOTO]

23 Ottobre 2020 12:32

La strada buia mette in pericolo automobilisti e pedoni che passano da quella strada

Da oltre due la piazza inerente alla Chiesa di San Pietro a Reggio Calabria manca di illuminazione. Una problematica che dopo tanto tempo non è risolta e rappresenta un rischio per coloro che passano da quella zona, sita in prossimità dell’argine sinistro del torrente Calopinace.. E’ la segnalazione di un lettore di StrettoWeb, che ha inviato la seguente lettera per mettere in risalto la difficile situazione:

“Buongiorno,

Da svariati anni persiste la mancanza di illuminazione della piazza inerente la Chiesa di San Pietro.

Appena fa buio, quel tratto è impraticabile, bisogna premunirsi di lampadina tascabile per evitare di inciampare e procurarsi seri danni.

Come se non bastasse anche il tratto di lampade dirimpetto la piazza della strada Argine Calopinace è spento.

Già due anni fa era stata segnalata la medesima situazione senza alcun esito.

Con le foto fatte col flash si evidenzia la zona non illuminata.

Mi auguro che il problema venga presto risolto, eliminando tale inconveniente anche per rispetto dell’antica Chiesa costruita nel 1863.

Sono inoltre presenti da mesi due enormi buche sul manto stradale subito dopo la piazzetta pericolosissime per ciclomotori ed automobili soprattutto quando piove poiché non visibili sia per l’acqua che per la scarsissima illuminazione”.

Lettera firmata – Antonio Laganà