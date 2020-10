Reggio Calabria: a Piazza Castello i cittadini trovano la soluzione per riparare le buche [FOTO]

30 Settembre 2020 13:51

Reggio Calabria, una busta di spazzatura copre una grossa buca a Piazza Castello

La mancata manutenzione del manto stradale potrebbe non essere un problema a Reggio Calabria. Grazie all’ingegnosità dei cittadini, è sempre pronta la soluzione ad ogni difficoltà. Dopo aver creato una rotatoria con la spazzatura qualche settimana fa, un’altra scena particolare si è verificata nella centralissima Piazza Castello: alla redazione di StrettoWeb è stata segnalata la presenza di una grossa voragine, all’interno della quale è stata posta una busta piena di rifiuti, che ha funzione di avvisare ai guidatori il pericolo e di fare anche da spartitraffico per i veicoli che devono proseguire in via Marvasi o svoltare su via Possidonea. E’ sempre importante non arrendersi e fermarsi di fronte ai problemi, in questo i reggini dimostrano di essere un esempio da seguire. In alto la FOTOGALLERY.