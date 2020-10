30 Ottobre 2020 12:52

Reggio Calabria: nominato il Commissario cittadino di Fratelli d’Italia del comune di Taurianova, lo comunica Denis Nesci

Nominato il Commissario cittadino del comune di Taurianova. Sarà Filippo Lazzaro – consigliere comunale – attivo sul territorio da tempo, a guidare il partito di Giorgia Meloni. Il suo impegno servirà a rilanciare l’azione del gruppo dirigente e degli iscritti per gettare le basi per il ritorno ad una gestione ordinaria ed inclusiva dello stesso. “Per noi sarà un valore aggiunto viste le sue capacità, ed è per questo che ho ritenuto importante, per il radicamento del partito, affidargli il ruolo di commissario, per il quale, sono certo, saprà farsi valere”, queste le parole di Denis Nesci Commissario provinciale Fdi.