Reggio Calabria, gli imprenditori si mobilitano: Venerdì alle 18 una protesta a piazza Duomo dopo la chiusura dei locali [INFO e DETTAGLI]

28 Ottobre 2020 15:47

Proprietari di bar, ristoranti e pizzerie scendono in piazza a Reggio Calabria: la locandina e tutti i dettagli sulla manifestazione di Piazza Duomo

“Noi abbiamo rispettato le regole. Ora lo Stato mantenga le promesse”. E’ con questo slogan che venerdì 30 ottobre, alle 18:00 in Piazza Duomo, i pubblici esercizi insieme a commercianti, artigiani, partite iva di Reggio Calabria scenderanno in strada per manifestare il loro dissenso contro le ultime misure emanate dal Governo italiano, che impongono la chiusura dei locali alle 18. Gli imprenditori alzano la voce perché non ci stanno ad essere trattati come i capri espiatori del Coronavirus, dopo che per mesi hanno investito ingenti somme di denaro sul piano della prevenzione e della sicurezza.