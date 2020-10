Reggio Calabria, grave incidente sulla SS106 a Ravagnese: superstrada chiusa, 2 feriti trasportati d’urgenza in Ospedale [FOTO LIVE]

30 Settembre 2020 22:02

Reggio Calabria, l’incidente ha causato il ferimento di due persone trasportate d’urgenza ai Riuniti

Un grave incidente si è verificato questa sera intorno alle ore 21 sulla SS106 a Reggio Calabria e precisamente a Ravagnese-Saracinello, all’altezza del McDrive, al chilometro 1+700. Ben 4 i veicoli coinvolti nel sinistro. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria e i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, che hanno estratto le persone coinvolte dalle lamiere e chiesto l’intervento dei soccorritori del 118. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone già trasportate agli Ospedali Riuniti dove stanno ricevendo le cure del caso. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Il traffico sulla superstrada è bloccato da circa un’ora in entrambi i sensi di marcia con centinaia di automobilisti costretti a percorsi alternativi. Il traffico viene deviato in direzione sud allo svincolo di Ravagnese-Saracinello, in direzione nord è bloccato all’altezza del McDrive teatro dell’ennesimo grave sinistro. La carreggiata è ricoperta di detriti.