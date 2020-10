Reggio Calabria, magia sul Lungomare: la meravigliosa installazione di Silvio Mavilla nelle acque dell’Arena Ciccio Franco, 8 fotopitture galleggianti sullo Stretto [FOTO E INTERVISTA]

17 Ottobre 2020 13:28

Reggio Calabria, questo “stress test” serve per capire la fattibilità futura di esibizioni simili anche in specchi d’acqua più adatti come le calli di Venezia o i canali di Amsterdam

Questa mattina nelle limpide acque dello Stretto di Messina sono state installate 8 fotopitture galleggianti presso l’Arena Ciccio Franco, sul Lungomare di Reggio Calabria. Questa installazione artistica è stata ideata dal famoso fotografo reggino Silvio Mavilla e ha lo scopo di testare in un mare mosso come quello dello Stretto, la fattibilità futura di esibizioni simili anche in specchi d’acqua più adatti come le calli di Venezia o i canali di Amsterdam. Quella di stamattina non è una mostra ma appunto uno “stress test” per queste opere che rimarrà per qualche giorno al fine di capirne la fattibilità futura anche in altri luoghi.

Chi è Silvio Mavilla

Silvio Mavilla Nasce a Reggio Calabria nel 1947 e inizia giovanissimo l’attività professionale sin dall’inizio degli anni ’60 come fotografo giornalista. Docente ordinario di Tecnica della Fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria dal 1977 al 2010, si può considerare un vero decano dell’arte fotografica. Con l’avvento dell’era digitale nel campo fotografico, da qualche anno ha concentrato prevalentemente la sua attenzione verso una nuova forma d’arte: la fotopittura, una tecnica di elaborazione digitale dell’immagine fotografica con tratto pittorico. Attualmente molte sue opere sono esposte presso l’aeroporto di Reggio Calabria.

La fotopittura

Le fotopitture sono un originale e innovativo strumento di arredamento d’interni sia per abitazioni private sia per catene alberghiere, centri commerciali, uffici, sedi istituzionali e altro. La fotopittura è un nuovo metodo di elaborazione digitale che conferisce un tratto pittorico alle immagini fotografiche. Questa forma artistica di proposizione delle immagini può essere applicata con interessanti risultati a variegate tipologie di composizione fotografica: paesaggi, antichi monumenti, grattacieli, ritratti di figura umana, nature morte, etc. Ogni opera è eseguita e stampata su tela, su piccolo, medio e grande formato, tramite plotter di proprietà della Ditta Mavilla. Si tratta di un prodotto artigianale esclusivo poiché ogni edizione realizzata dall’artista è numerata, firmata e corredata di certificato di garanzia.