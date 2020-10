3 Ottobre 2020 01:15

Reggio Calabria, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia che sta monitorando la zona

Un forte boato ha scosso nella notte i residenti di Via Monsignor Lanza, una traversa del Viale Europa situata nella popolosa zona sud di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia che utilizzando le torce sta monitorando la zona per individuare l’origine del boato. I residenti in apprensione osservano interessati dai balconi.