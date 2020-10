Reggio Calabria, Falcomatà presenta i membri della nuova Giunta: “riscriveremo la storia della città e le ridaremo un ruolo centrale all’interno del panorama nazionale” [FOTO]

24 Ottobre 2020 12:40

Reggio Calabria, il Sindaco Falcomatà ha presentato gli Assessori che comporranno la nuova Giunta

Da tre settimane è iniziato ufficialmente il “secondo tempo” del Sindaco Giuseppe Falcomatà. Dopo la nomina dei Consiglieri Comunali, questa mattina alle ore 11.00, presso il Lungomare di Reggio Calabria, nell’area del monumento “Opera” dell’artista Edoardo Tresoldi, è stata presentata anche la nuova Giunta. Durante l’incontro riservato alla stampa, senza la presenza di pubblico nel rispetto delle disposizioni normative anti Covid-19, il primo cittadino ha dato il suo messaggio di incoraggiamento: “Non a caso abbiamo deciso di tenere qui la cerimonia, luogo che rappresenta al meglio le nostre origini. Spero possa rilanciare le nostre ricchezze paesaggistiche culturali, archeologiche, storiche. Chiedo ai nuovi Assessori di svolgere il loro compito con disciplina e spirito di servizio per la nostra città. Ho cercato di trovare quel sentimento di cambiamento, di discontinuità nella continuità che i cittadini ci hanno chiesto a gran voce in questa campagna elettorale. Ogni Consigliere e Assessore collaborerà per riscrivere la storia di questa città. Reggio dovrà raggiungere obiettivi ambiziosi, restituiranno alla città un ruolo di protagonista nell’area dello Stretto, all’interno della Regione Calabria e nel panorama politico nazionale. Per completare la rivoluzione civile bisogna allacciarsi le scarpe, affondare le mani nei problemi del nostro territorio. Continuo a fare un appello: ognuno deve dare il suo contributo, serve un senso di responsabilità da parte delle Istituzioni e dei cittadini”. Di seguito i nomi dei 9 Assessori presentati nel corso della cerimonia, nei prossimi giorni sarà presentato il decimo membro che oggi era assente per motivi di salute: