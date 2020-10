Reggio Calabria, lady Menez si racconta a StrettoWeb: “Gli insulti social e il rapporto con il Covid”, la star Emilie Nef Naf come nessuno l’aveva mai conosciuta [FOTO E VIDEO INTERVISTA]

27 Ottobre 2020 21:30

Reggio Calabria, ecco chi è Emilie Nef Naf. La donna che ha stregato Jeremy Menez, attaccante francese della Reggina: influencer sui social, in Francia è una grande imprenditrice e star famosa. Il racconto della sua carriera in un’intervista a StrettoWeb

Dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna. Sembrerà una frase fatta, ma questa volta è il proprio il caso di dirlo. Reggio Calabria dà il benvenuto a Emilie Nef Naf, dolce metà di Jeremy Menez. L’attaccante ex Milan e Roma, sbarcato quest’estate a bordo di un catamarano, ha infatti portato con sé in riva allo Stretto tutta la sua famiglia. Madre di due splendidi bambini, la bellissima modella è molto famosa in Francia e, per certi versi, anche più conosciuta del compagno calciatore. Su Instagram vanta oltre di 670mila followers, che sono quasi il doppio di quelli totalizzati dal fenomeno della Reggina. Questa mattina la redazione di StrettoWeb ha avuto il piacere di ospitarla, un’ottima occasione per conoscerla e per sapere a fondo, andando oltre l’aspetto estetico per il quale ormai ha raggiunto una grande fama, quali sono le sue passioni e come sono cambiate le sue abitudini in quella che sarà la sua nuova residenza, i reggini sperano, per molto tempo.

“Stiamo molto bene qui, il clima è bello, pian piano ci stiamo adattando alla realtà di Reggio”, ha esordito Emilie ai nostri microfoni. Sicuramente abituata a girare le città più belle del mondo e i vari continenti per i suoi shooting, si trova adesso ad iniziare così una nuova avventura nel sud Italia. La sua carriera però ha avuto esordio grazie alla vittoria di un reality in Francia che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo e non solo: “subito dopo quell’esperienza ho conosciuto Jeremy in un modo molto particolare. Adesso sono un’imprenditrice, ho una ditta che produce integratori alimentari, è la realizzazione di quello che ho sempre sognato da bambina, cioè di diventare una donna in carriera”.

Nel suo mestiere conta molto l’aspetto estetico, ciò la espone spesso al difficile mondo dei social che spesso è abituato a criticare troppo in fretta, senza giudicare prima il contenuto di una persona. Ma Emilie è una donna di polso, non si fa problemi: “voi mi conoscete per ciò che sono realmente, non mi faccio mettere i piedi in testa solo perché sono un personaggio famoso. Etichettare una persona per il fisico che si ritrova è sbagliato, anche io avrei voluto assomigliare ad Adriana Lima, ma non siamo noi a scegliere questo. Bisogna riflettere prima di parlare male di qualcuno”. La palestra e la cura del corpo sono per la modella elementi prioritari all’interno della sua giornata, la chiusura forzata a causa del Covid-19 non è sicuramente una buona notizia, ma Emilie preferisce non commentare le scelte della politica: “non sono io a dover dire se le decisioni sono giuste o sbagliate, ma se queste serviranno a tutelare la salute pubblica allora mi trovano d’accordo. Ho un’amica a Shangai che ha sofferto molto di questo virus, non lo sottovaluterei”. In alto la FOTOGALLERY, in basso uno spezzone della sua VIDEO INTERVISTA.