Reggio Calabria: domani l’evento online dal titolo “Decreto rilancio: il bonus 110% e altre agevolazioni”

28 Ottobre 2020 17:44

E’ in programma domani, giovedì 29 ottobre alle ore 16.00, l’evento online dal titolo: “Decreto rilancio: il bonus 110% e altre agevolazioni”. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria in collaborazione con Ance Reggio Calabria, Unione Giovani Dottori Commercialisti, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Calabria e Aiga (Associazione italiana Giovani Avvocati sezione Reggio Calabria). L’incontro, che verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Gruppo Giovani Imprenditori di Reggio Calabria (https://www.facebook.com/giovaniimprenditoriconfindustriareggiocalabria), si aprirà con i saluti istituzionali di Domenico Vecchio presidente di Confindustria Reggio Calabria, Francesco Siclari presidente Comitato Mezzogiorno e Isole di Ance e Stefano Maria Poeta presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria. A seguire si entrerà nel vivo dei lavori (che saranno coordinati da Umberto Barreca, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Calabria) con i contributi di Francesco Caridi e Mauro Iemma (Giovani Commercialisti); Davide Barberi (Aiga); Maria Martino (Redel Srl); Bruno Crucitti (Confindustria Reggio Calabria sezione Materiali da costruzione); Marco Oloferne Curti (Ance Giovani Cosenza).