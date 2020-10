24 Ottobre 2020 10:55

Reggio Calabria, situazione disastrosa in Via Torricelli Ferrovieri: la spazzatura naviga nell’acqua piovana in prossimità delle abitazioni

Spazzatura lungo il marciapiede e buste di rifiuti che navigano nell’acqua piovana a pochi passi dalle abitazioni. Non ne possono più i residenti in Via Torricelli Ferrovieri, a pochi passi dal centro di Reggio Calabria. In alto le FOTO inviate da un lettore di StrettoWeb, che testimoniano lo stato di degrado in cui i cittadini sono costretti a vivere ogni giorno da oltre due mesi.