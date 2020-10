Reggio Calabria, Comitato Corso Sud: “buon risultato, Luciano Simone secondo più votato nella lista con Angela Marcianò. Al ballottaggio libertà di scelta”

30 Settembre 2020 13:42

Reggio Calabria, Comitato Corso Sud: “siamo riusciti ad ottenere, con il nostro candidato al Consiglio comunale, il presidente Luciano Simone, il consenso di 351 reggini che hanno sposato le nostre battaglie”

“Le ultime votazioni amministrative consegnano a noi del Comitato Corso Sud – c’è scritto in una nota- un dato straordinario. Siamo infatti riusciti ad ottenere, con il nostro candidato al Consiglio comunale, il presidente Luciano Simone, il consenso di 351 reggini che hanno sposato le nostre battaglie. Concretamente si tratta del secondo più votato dell’unica lista che ha superato il 3% delle 4 che hanno appoggiato Angela Marcianò. Un risultato che a noi soddisfa e che ci da ancor di più forza e convinzione per continuare nei nostri progetti che riguardano, in particolare l’area in cui operiamo. Condividiamo la decisione di Angela Marcianò di lasciare libera scelta agli elettori per il turno di ballottaggio. Ed al prossimo sindaco continueremo a chiedere le stesse cose che hanno caratterizzato il nostro operato ed essere sempre sentinella del territorio. Con l’unico interesse: Reggio Calabria”, conclude la nota.