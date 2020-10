Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “strada ai limiti piene di voragini in Contrada Morloquio” [FOTO]

23 Ottobre 2020 22:12

Reggio Calabria, strada ai limiti della praticabilità in Contrada Morloquio: la denuncia di un cittadino, le immagini

Sono ormai vari mesi che la strada di contrada Morloquio, a Reggio Calabria, è diventata impraticabile per i residenti. Un cittadino denuncia: “ci sono alcune voragini presenti da ben 4 mesi. Tre giorni fa sono venuti con un furgone e hanno lavorato bloccando la strada tutta la mattina. Risultato: tutto uguale. Oggi, invece, la ditta della fibra dopo mesi ha pensato di asfaltare ma si è fermata ad un passo quando solo con un metro in più avrebbero coperto la buca. Sempre la stessa ditta – aggiunge– ha girato intorno alla grossa buca che inizialmente hanno fatto loro per passare i cavi e successivamente la ditta dell’acqua ha allargato per una perdita e lasciato così. Hanno pensato non fosse competenza loro, ma un poco di catrame in più cosa costava? Forse Reggio ormai è diventata la città del secondo tempo e purtroppo arriveremo ai rigori per perdere la partita”, conclude.

Lettera firmata