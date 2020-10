Reggio Calabria: appello per ritrovare un anziano scomparso da San Ferdinando

30 Ottobre 2020 11:23

Reggio Calabria, l’anziano è uscito di casa a San Ferdinando ieri mattina e non è più tornato

“Il nostro concittadino Francesco Varrà è uscito di casa ieri mattina senza farne ritorno. Preghiamo tutti di collaborare nella ricerca e di avvisare i familiari in via Roma 145 o Carabinieri della Stazione di San Ferdinando in caso di informazioni utili. Il signor Francesco è affetto da vuoti di memoria e si è allontanato da casa a piedi”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal profilo del Comune di San Ferdinando che lancia l’appello per ritrovare l’anziano di cui non si hanno tracce da ieri mattina.