Reggio Calabria, boom di affluenza alle urne per il ballottaggio Minicuci-Falcomatà: già superato il 40%! Ecco perchè è un dato altissimo

4 Ottobre 2020 23:17

Elezioni Comunali Reggio Calabria, affluenza alle urne particolarmente elevata al ballottaggio: il dato delle ore 23:00

Urne chiuse, provvisoriamente, per il ballottaggio che vede fronteggiarsi Antonino Minicuci (Centrodestra) e Giuseppe Falcomatà (Centrosinistra), per la corsa a Sindaco di Reggio Calabria: alle ore 23:00 di questa sera sono stati ben 59.442 i reggini che hanno già votato, pari al 40,42% dei 147.063 aventi diritto, in lieve e fisiologica diminuzione rispetto al 49,47% della stessa ora del primo turno. E’ in ogni caso un dato molto elevato, considerata la natura del ballottaggio che raccoglie soltanto un voto d’opinione rispetto a quello del primo turno più legato all’effetto trascinamento dovuto alle numerose candidature degli aspiranti consiglieri nelle liste (e a Reggio quindici giorni fa erano ben 914 persone in 32 liste). Stavolta, invece, si vota solo per il Sindaco: al primo turno i due sfidanti dello spareggio avevano raccolto complessivamente 66.929 voti, di cui 35.109 (pari al 37,17% delle preferenze) per Falcomatà e 31.820 (pari al 33,69%) per Minicuci. Un numero che verrà ampiamente superato nella giornata di domani, con un’affluenza definitiva che si prospetta abbondantemente superiore al 50%, pari a quindi 75 mila elettori, oltre ogni più rosea aspettativa.

L’affluenza alle urne al ballottaggio: i precedenti di Messina (2018 e 2013), Roma e Torino (2016)

A Messina, il ballottaggio che nel 2018 ha eletto Sindaco Cateno De Luca nella sfida con il candidato del Centrodestra Bramanti ha visto un’affluenza alle urne del 39,29%, in nettissimo calo rispetto al dato del primo turno che era stato del 65,01%, molto simile a quella di Reggio Calabria quindici giorni fa. Sempre nella città peloritana era stato il ballottaggio a portare a Palazzo Zanca Renato Accorinti cinque anni prima, nel 2013: il leader del movimento No Ponte vinse contro il candidato del Pd Calabrò con un’affluenza alle urne del 45,81%, anche qui in calo (ma più lieve) rispetto al 48,05% del primo turno.

Altri casi importanti e recenti di ballottaggi sono quelli di Roma e Torino nel 2016, con l’elezione dei due sindaci grillini Raggi e Appendino contro i candidati del Pd supportati dalla coalizione di Centrosinistra Giachetti e Fassino, entrambi sconfitti. A Roma l’affluenza alle urne nel ballottaggio fu del 50,19%, in calo rispetto al 57,21% del primo turno. Calo – seppur più contenuto – confermato a Torino dove per lo spareggio andò a votare il 54,41% degli elettori a fronte del 57,17% del primo turno.

A Reggio Calabria, per il dato definitivo bisognerà attendere domani. Le urne – infatti – rimarranno aperte anche domani, Lunedì 5 Ottobre, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, quando inizierà subito lo scrutinio che seguiremo in diretta con uno speciale su StrettoWeb.