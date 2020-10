Reggio Calabria, 15enne scomparsa a Pellaro: ricerche in corso [FOTO]

29 Ottobre 2020 00:20

Reggio Calabria, la ragazzina è uscita di casa questo pomeriggio intorno alle 16

Una ragazzina di appena 15 anni, Nicoletta Costantino, è scomparsa oggi pomeriggio nella zona sud di Reggio Calabria e precisamente a Pellaro. Della giovanissima non si hanno più notizie dalle ore 16. Sui social in queste ore è scattata la catena di diffusione per ritrovare la ragazza.