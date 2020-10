Reggina, ufficiale: Bertoncini è un nuovo calciatore del Como

30 Settembre 2020 17:57

Ufficializzata dalla Reggina anche quella che dovrebbe essere l’ultima operazione in uscita: Davide Bertoncini è un nuovo calciatore del Como

E’ arrivata l’ufficialità anche sull’ultimo calciatore in uscita della Reggina: Davide Bertoncini. Il difensore, come già anticipato su queste pagine da qualche giorno, è un nuovo giocatore del Como, e nel pomeriggio aveva anche salutato i tifosi amaranto sui social promettendo un regalo. E’ la stessa società lariana a comunicarla attraverso una nota sul proprio sito. Eccola integralmente.

“Davide Bertoncini è un giocatore del Como. Il difensore nato a Fiorenzuola nel 1991 ha firmato un contratto biennale che lo legherà al club fino al giugno del 2022. Bertoncini la scorsa stagione ha giocato nella Reggina, vincendo il campionato di Serie C e conquistando la promozione. In carriera ha inoltre vestito le maglie di Frosinone, Modena e Piacenza, raggiungendo la finale playoff nel 2019 con quest’ultimi. ‘Sono davvero contento di essere qui a Como – ha detto Davide – è una piazza importante con tanta storia e un progetto ambizioso. Non vedo l’ora di iniziare a giocare, conoscere i compagni e mettermi a disposizione della squadra. Ho visto un team unito e tosto la prima giornata e sono sicuro ci aspetta un bel campionato’.