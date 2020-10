Reggina, domani Toscano in conferenza: si parlerà del pari contro il Pordenone e del match di Bologna

25 Ottobre 2020 17:27

Reggina, il tecnico amaranto Domenico Toscano incontrerà domani gli organi di informazione in remoto: si parlerà di Pordenone e Bologna

Conferenza stampa insolita. E’ quella del tecnico amaranto mister Toscano. L’allenatore della Reggina parlerà alla vigilia del match in Coppa Italia a Bologna e del pari ottenuto ieri a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. La squadra non è tornata a Reggio Calabria, ma da Udine si è fermata direttamente nella città emiliana e farà rientro dopo la sfida di Coppa. Quest’oggi ha effettuato un allenamento e domani mattina scenderà in campo per la rifinitura. Come comunica il sito ufficiale, la conferenza si terrà in remoto, attraverso una piattaforma online.