Reggina-Teramo, dove seguire la diretta della partita di Coppa Italia

29 Settembre 2020 18:10

Reggina-Teramo è il primo match di domani del secondo turno di Coppa Italia: dove seguire la diretta del match del Granillo

Reggina-Teramo sarà una delle gare del secondo turno di Coppa Italia che inizia stasera e che presenterà un programma ricchissimo domani. Proprio la gara del Granillo sarà la prima di giornata, con fischio d’inizio alle 14.

Gli uomini di Toscano esordiscono dunque in casa in questa stagione, prima della sfida di sabato contro il Pescara che inaugura il cammino interno degli amaranto in Serie B a distanza di 6 anni. La curiosità è ancora tantissima, ma purtroppo per i tifosi non sarà loro possibile assistere al match in diretta né dal vivo né a distanza. Porte chiuse a tutti, per la situazione che ovviamente conosciamo. Inoltre, nessuna tv – nazionale o locale – “impianterà” una telecamera in tribuna stampa per offrire il servizio ai sostenitori.

Quali strumenti, dunque, per poter seguire la partita? Radio Touring. L’emittente radiofonica, che quest’anno è tornata ad essere quella ufficiale del club, trasmetterà la gara in diretta. Non resta quindi che – come ai bei vecchi tempi – attaccare le cuffie alle orecchie e “sentire” il match, anziché vederlo. Chi poi avrà la pazienza di aspettare alle 00.01, Video Touring (il canale tv dell’emittente radiofonica stessa) trasmetterà la partita in differita, ma in video, replicando la sera alle 21.