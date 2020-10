Reggina, Taibi: “Vasic, Situm, Raiola e Balotelli, vi dico tutto. Sugli ingressi agli stadi dico…”

1 Ottobre 2020 12:59

Le parole del direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ai canali ufficiali del club: si è parlato di mercato, campo e riapertura stadi

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi è stato ospite sui canali ufficiali del club amaranto per parlare di campo, mercato, riapertura stadi e altri argomenti. Queste le sue parole.

REGGINA-TERAMO – “Buona partita contro una squadra che aveva vinto domenica col Palermo, ho fatto loro i complimenti. I nostri ragazzi si sono comportati benissimo, aggressivi e concentrati. L’importante era vincere per dare seguito al pari di Salerno e per passare il turno”.

I GIOVANI – “Eravamo convinti dei giovani che abbiamo acquistato. Bene tutti, da Stavropoulos a Peli, inutile elencarli tutti, ma questo ci fa ben sperare”.

REGGINA-PESCARA – “Il Pescara si è salvato allo spareggio ma era una buona squadra, ad inizio anno avevano dichiarato di lottare per i playoff, ma non sempre si riescono a mantenere le aspettative”.

VASIC – “Si è già allenato ieri, ha bisogno di ambientarsi per il campionato, luogo e lingua diversa. Noi dovevamo chiudere con quattro attaccanti ma il suo non è stato un acquisto che ci è costato tanto. Diamogli il tempo, io sono convinto che ci darà una mano. Abbiamo pagato la clausola, decisamente abbordabile. L’ho definita una scommessa, ma anche per Denis e Reginaldo erano state dette cose. Il campo darà il verdetto certo”.

SITUM – “Ha già firmato e ha fatto le visite. Aspettiamo l’esito del tampone e da domani si può allenare col gruppo”.

RIAPERTURA STADI – “Mille tifosi? Io mi auguro che si possano riaprire almeno per un terzo. Ho visto una partita di tennis, c’era parecchia gente. Anche quei mille che dicono alla fine sono tutti ammassati. E’ una situazione delicata, bisogna stare attenti a ciò che si dice, ma io sono favorevole alla riapertura. Come gestire ingressi e uscite? Seguendo le regole, come indossare le mascherine. Una soluzione la si deve trovare, altrimenti non li facciamo rientrare e inizia a diventare un problema per tutti”.

IL MIGLIOR COLPO IN ENTRATA – “Non sarebbe corretto dirne uno, spero che siano tutti ottimi. Se sono soddisfatto? Certo, abbiamo messo su la squadra che volevamo d’accordo con mister e presidente. Abbiamo fatto mille riunioni. E poi sento in giro che fanno tutti fatica ad acquistare calciatori perché non riescono a vendere, io sono contento di aver fatto tutti i movimenti in uscita. Non volevo tenere nessuno fuori lista. Mi ritengo fortunato e felice. Il colpo più difficile? Con Menez e Lafferty non è stato facile, ma tutti in generale mi hanno dato apertura”.

LE ALTRE DI B – “Le tre retrocesse si sono rinforzate, così come Monza, Frosinone, Cremonese. Ci sono almeno una decina di squadre che punteranno ai primi tre posti. La B è totalmente diversa dalla C, sarà un campionato difficile. Ecco perché abbiamo cambiato parecchio, perché ci vuole gente abituata a questa categoria”.

MARCUCCI – “Lo sto seguendo, probabilmente lo metteremo dentro anche perché diventerebbe nostro. Per il resto credo che il nostro mercato si possa definire chiuso, sia in entrata che in uscita. Bertoncini? Sono delle scelte”.

CIONEK – “Sono due mesi che si allena da solo e il suo fisico gli permette di essere subito in palla, anche se gli manca il ritmo partita. E’ un calciatore integro e dimostra tanta professionalità”.

RAIOLA – “Abbiamo parlato per Asencio ma anche per altri calciatori in ottica futura. Io conosco suo cugino Vincenzo da tanti anni, con lui era necessario instaurare un certo rapporto. Balotelli? Mai trattato”.