Reggina, è subito “fenoMenez”: per la Serie B è del francese il gol più bello della 1ª giornata

30 Settembre 2020 20:33

Dopo una votazione che si è svolta sulla pagina social della Lega Serie B, il gol di Menez in Salernitana-Reggina è risultato essere il migliore della 1ª giornata

Palla c’è, palla non c’è, Reggina in vantaggio. Non ha esitato a mettersi subito in mostra il Mago Houdini, che si è tolto il cappello ed ha mostrato alla prima occasione di che pasta è fatto. Alla sua prima gara ufficiale dopo il ritorno in Italia, all’esordio assoluto con la maglia amaranto, Jeremy Menez è andato subito a segno realizzando una splendida marcatura contro la Salernitana. La rete del campione francese è stata omaggiata anche dagli appassionati di calcio, che sulla pagina Facebook della Lega Serie B hanno partecipato al sondaggio e votato la magia dell’ex Milan come gol più bello della 1ª giornata. Di seguito il post pubblicato sui social.