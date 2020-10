Reggina, con la Spal c’è un tabù da sfatare: in 4 precedenti assoluti manca la vittoria

29 Ottobre 2020 17:52

La Reggina, nei 4 precedenti assoluti contro la Spal, non ha mai ottenuto la vittoria: tabù da sfatare

6ª giornata di Serie B, Reggina e Spal si affrontano domenica al Granillo (fischio d’inizio alle ore 15). Un cammino iniziale simile da parte delle due squadre, distanziate da un punto e con una sola vittoria ottenuta. Gli amaranto, a differenza dei biancazzurri, sono però imbattuti.

Ma per la compagine di Toscano c’è un tabù importante da sfatare: quello della vittoria contro gli estensi. Sono 4, in totale, i precedenti tra le due squadre, che non si sono mai incontrate nella storia recente. Il percorso calcistico dei due club, infatti, è “all’opposto”. Dopo gli anni floridi di A e B, dal 90′ circa, per più di 30 anni il club ferrarese ha stazionato nell’inferno della terza serie, a differenza della Reggina che si apprestava a vivere invece il suo periodo più bello.

Per questo, l’ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stato nel 1974, quarta sfida assoluta che ha visto soccombere gli amaranto in casa per 0-2. Nelle altre tre, due pari (1-1 e 0-0) e una sconfitta. Di seguito l’elenco completo.