Reggina, il bollettino medico: le condizioni degli acciaccati, buone notizie per Rivas e Menez

29 Ottobre 2020 12:16

Reggina, il riepilogo della sessione di allenamento odierna e il bollettino medico sugli infortunati: buone notizie da Rivas e Menez

“La squadra si è ritrovata questa mattina sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata per proseguire il percorso di avvicinamento a Reggina-Spal. Dopo una prima fase di riscaldamento, il gruppo, sotto le direttive di mister Toscano, ha provato varie soluzioni tattiche. La sessione si è conclusa con esercizi di scarico”. E’ quanto si legge sul sito ufficiale amaranto in merito alla sessione di allenamento odierna degli amaranto.

Di seguito, invece, il bollettino medico sugli infortunati. “Rigoberto Rivas e Jérémy Ménez – si legge – si sono aggregati al resto della squadra, partecipando all’intera sessione. A scopo precauzionale non hanno preso parte all’allenamento Nikola Vasic e Thiago Cionek. Ricardo Faty ed Enrico Guarna si sono sottoposti agli esami strumentali, il cui esito è previsto nelle prossime ore. Prosegue il programma di recupero per Gabriel Charpentier. Si resta in attesa del risultato del secondo tampone per Alessandro Plizzari, dopo l’esito negativo del primo test”.