Emilie, Menez e la partita sbagliata: “Quando volevo seguire la Reggina, ma dopo 20 minuti mi sono accorta fosse la Reggiana…” [FOTO e VIDEO INTERVISTA]

27 Ottobre 2020 21:36

Jeremy Menez, l’attaccante della Reggina è un campione anche come marito e papà: la dolce metà Emilie Nef Naf racconta il loro amore ai microfoni di StrettoWeb

Jeremy Menez è probabilmente uno dei calciatori più forti ad aver vestito la maglia della Reggina. Campione di livello internazionale, ha raggiunto Reggio Calabria dopo aver collezionato importanti esperienze in squadre europee blasonate. Sono ancora negli occhi di tutti gli amanti del calcio le sue giocate con il Milan, la Roma o il Psg, e basta questo per far sognare i tifosi calabresi, che oggi lo vedono corre sul prato verde dello stadio Granillo. Ma, com’è Menez nei panni di compagno e di papà? A causa delle restrizioni anti Covid ci sono state infatti pochissime occasioni per conoscere il calciatore al di fuori del contesto calcistico, così nel corso dell’intervista realizzata dalla redazione di StrettoWeb alla compagna Emilie Nef Naf, è stato possibile conoscere il lato più intimo del francese.

Emilie e Jeremy, sono fatti proprio l’uno per l’altra. Così il momento in cui Cupido ha scoccato la sua freccia: “è successo il 5 dicembre 2011. Ci siamo conosciuti tramite in un mio amico di New York, all’inizio non andavamo per niente d’accordo, anzi a pelle non c’era proprio simpatia!”, racconta la splendida modella che poi rivela di aver ceduto al suo corteggiamento pochi mesi dopo. Un amore che col tempo è diventato sempre più importante: “lui fuori è davvero un campione in ogni cosa che fa, è una persona dal cuore buono ma dal carattere forte”. E sulla cucina? “Con i piedi è bravo, ma con le mani meglio di no…”, scherza la bellissima Emilie.

La nota influencer francese infine ha ammesso di non aver ancora visitato dall’interno dello stadio Granillo, di non seguire neanche troppo il calcio: “una volta ho provato a guardare una partita di Jeremy, solo dopo 20 minuti ho capito che però non era la Reggina a giocare, ma la Reggiana”. Nonostante questo episodio curioso c’è però già stata la possibilità di fare amicizia con un’altra moglie di un calciatore amaranto: “ho conosciuto la moglie di German Denis. Natalia è una persona bellissima dentro e fuori, mi ha aiutata ad ambientarmi in città. E poi io ho fatto lo stesso con la moglie di Faty, che anche lei è francese”. In alto la FOTOGALLERY e in basso la parte finale della VIDEO INTERVISTA realizzata presso la nostra redazione.