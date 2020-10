Reggina, in Coppa Italia c’è il Bologna: sette anni dopo l’ultima volta, una partita contro una squadra di Serie A

30 Settembre 2020 17:13

Dopo aver eliminato il Teramo, sulla strada della Reggina in Coppa Italia ci sarà adesso il Bologna: ecco l’ultima gara ufficiale contro una “grande”

La Reggina ha battuto il Teramo nel match del secondo turno di Coppa Italia giocato questo pomeriggio al Granillo. E’ bastata una rete di Di Chiara nel primo tempo per regalare agli uomini di Toscano il pass del turno. Sulla strada della competizione, adesso, c’è il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che gli amaranto affronteranno al Dall’Ara mercoledì 28 ottobre. Una vetrina importante, dunque, perché il club dello Stretto torna ad affrontare una squadra di Serie A a distanza di qualche anno.

Le stagioni tra dilettanti e terza serie, infatti, avevano “regalato” poco e nulla alla Reggina per quanto riguarda avversarie importanti. L’ultima la scorsa stagione era stato l’Empoli, sempre in Coppa Italia, reduce dalla retrocessione in cadetteria e affrontato ad agosto. Per sapere invece quando è stata l’ultima gara ufficiale degli amaranto con una squadra di massima serie (col Benevento qualche settimana fa è stata solo un’amichevole) bisogna andare indietro di qualche anno. Ben 7 per l’esattezza. Era dicembre 2013, giorno 4. Quella squadra, che prima fu di Atzori, poi di Castori e infine del duo Gagliardi-Zanin, dopo aver eliminato il Carpi in estate al secondo turno sfidò in trasferta il Chievo Verona, perdendo 4-1. Una doppietta di Paloschi sbloccò il match, poi accorciò il difensore Gentili prima delle reti nella ripresa di Ardemagni e Da Silva. Per la cronaca, quella fu l’ultima stagione in Serie B della Reggina. Ultima, ovviamente, fino a sabato scorso…