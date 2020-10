Reggina: Bertoncini saluta sui social e annuncia un regalo ai tifosi [FOTO]

30 Settembre 2020 14:10

Reggina, si attende l’ufficialità del passaggio di Bertoncini al Como: i saluti del difensore ai tifosi amaranto

Ha chiuso le valigie ed è pronto a partire Davide Bertoncini. Come confermato dal procuratore nei giorni scorsi ai microfoni di StrettoWeb è ormai fatta per il passaggio del difensore al Como. Presente in panchina contro la Salernitana, mister Toscano ha comunque scelto di non mandarlo in campo, questo il preludio del suo addio. In attesa dell’ufficialità del trasferimento, Bertoncini ha voluto salutare i tifosi della Reggina e ringraziarla per l’accoglienza riservata durante il suo anno vissuto in Calabria. E’ un arrivederci abbastanza particolare, ecco il suo messaggio sui social: “La mia unica speranza è di aver lasciato anche soltanto un piccolissimo segno, sicuramente voi sarete per sempre in una parte del mio cuore. Per questo vorrei farvi un ultimo regalo. La mia maglia di sabato scorso, sceglierò il commento più simpatico e provvederò io stesso a spedirvela. Un abbraccio grande a tutti”.