Ex Reggina, Barillà lascia il Monza in dieci: doppio giallo contro il Chievo

24 Ottobre 2020 14:55

L’ex Reggina Nino Barillà lascia il Monza in dieci a ridosso dell’intervallo del match contro il Chievo

Quattro le partite in programma in Serie B, oltre alla Reggina, con fischio d’inizio alle ore 14. Tra queste anche Monza-Chievo, con i brianzoli in vantaggio all’intervallo grazie ad un rigore realizzato da Boateng. Protagonista del match, ma in negativo, l’ex amaranto Nino Barillà, che ha lasciato i suoi in dieci per un doppio giallo nel giro di 8 minuti.