Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: qualche pioggia al Sud

29 Ottobre 2020 21:11

Il tempo previsto sull’Italia domani, venerdì 30 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord nuvolosita’ diffusa di tipo medio-alto in rapido dissolvimento dalla tarda mattinata.

Centro e Sardegna: le estese velature mattutine di assottiglieranno velocemente durante la prima parte del pomeriggio.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti sull’isola e sulle coste tirreniche calabre con possibilita’ di qualche piovasco o debole rovescio al mattino su quest’ultime, in miglioramento pomeridiano; cielo generalmente velato altrove seguito da schiarite sempre piu’ ampie nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime in aumento su aree alpine e prealpine, Liguria, Appennino tosco-emiliano, Umbria e Lazio, in tenue diminuzione sulla Basilicata, senza variazioni di rilievo sulle restanti zone; massime in rialzo su Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Alpi e Prealpi lombarde e venete, settore appenninico centrosettentrionale, Toscana, Umbria, coste tirreniche meridionali, generalmente stazionarie altrove.