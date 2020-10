Pordenone-Reggina, Toscano: “L’abbiamo ripresa, è un buon segnale. E su Menez…”

24 Ottobre 2020 16:33

Pordenone-Reggina, le parole di mister Toscano al termine del match terminato 2-2

Al termine di Pordenone-Reggina, il tecnico amaranto Domenico Toscano ha parlato ai microfoni di Reggina Tv. Queste le sue parole.

“Abbiamo fatto bene per 45 minuti. Se a ridosso dell’intervallo la palla di Bianchi va dentro magari cambia tutto nella ripresa. Loro sono entrati bene, hanno rimontato e non era facile riprenderla, ma i ragazzi ci hanno creduto e non hanno mollato, portando a casa un pari secondo me meritato”.

“Stiamo aspettando la crescita dei nuovi, peccato per Faty che non è nelle migliori condizioni. Piano piano cerchiamo di portare tutti allo stesso livello. Dobbiamo lavorare, insistere, essere tenaci, migliorare. Qualche calciatore ha fatto fatica nella ripresa per gli impegni ravvicinati, per fortuna abbiamo gente in panchina che dà la possibilità agli altri di rifiatare. Se fossimo rimasti lucidi negli ultimi 5 minuti avremmo potuto pure vincere, magari rischiando qualcosa, ma è un ottimo segnale il fatto che l’abbiamo ripresa”.

“Menez puntiamo a recuperarlo per la partita contro la Spal. Già contro il Cosenza si toccava negli ultimi minuti, per questa gara ha fatto di tutto per esserci ma abbiamo preferito non rischiarlo”.