Pordenone-Reggina, Folorunsho: “Sono contento per il primo gol in B, non molliamo mai”

24 Ottobre 2020 17:11

Le parole dell’autore del 2-2 in Pordenone-Reggina, Folorunsho, al termine del match

Il suo tiro deviato ha permesso alla Reggina di trovare il definitivo pari in casa del Pordenone. Prima marcatura in maglia amaranto per Folorunsho, che ha parlato al termine del match, come riporta il sito ufficiale.

“Sono contentissimo, è arrivato il primo gol in Serie B per me e che è risultato decisivo ai fini del pareggio. Siamo una squadra che non molla mai e anche oggi l’abbiamo dimostrato. Voglio continuare a fare bene con questa squadra”.

Sul risultato: “Il gol di Ciurria ha spostato gli equilibri e ci ha spiazzato. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine e a rimanere in partita. E’ un buon punto fuori casa, soprattutto per come si era messa la partita. L’importante, quando non si riesce a vincere, è non lasciare nulla agli avversari. Anche se veniamo da tre pareggi consecutivi, dove negli altri due potevamo e dovevamo fare di più, è nostra prerogativa continuare per la nostra strada e portare avanti le nostre idee. La fortuna poi magari ci aiuterà a portare a casa una vittoria, visto il conto in sospeso”.

Sulla Coppa Italia: “Abbiamo massimo rispetto per il Bologna, ma noi giocheremo la nostra partita e cercheremo di fare il massimo”.